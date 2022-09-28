Шольц заявил, что Германия не признает итоги референдумов в Донбассе

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Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой, — сказал Шольц.

Он также добавил, что поставленные Украине к настоящему моменту самоходные гаубицы, системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard уже внесли весомый вклад в успех ВСУ на востоке страны. При этом Шольц подчеркнул, что благодаря так называемым круговым обменам, Берлин обеспечивает поставку на Украину более 100 танков и БМП.

Суть подобного обмена заключается в том, что Чехия, Словакия, Румыния и Греция доставляют танки восточноевропейского производства на Украину, а взамен Германия пополняет запасы партнеров западной техникой.

Некоторые критики ведут себя так, как будто Германия поставляет Киеву только шлемы, — подчеркнул Шольц.

Говоря о частичной мобилизации в России, канцлер Германии сказал, что российский президент Владимир Путин в данной ситуации «совершает ошибки за ошибками», хотя мог бы немедленно положить конец войне, выведя войска с территории Украины и начав переговоры с Киевом. Шольц также предостерег Путина от использования ядерного оружия

Ранее издание The New York Times сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц «вышел из себя» после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, упрекнувшего Берлин в нежелании поставлять танки Киеву. Глава ФРГ заявил, что как лидер страны он должен принимать «правильные решения и быть очень сильным», а не «делать то, о чем просят».