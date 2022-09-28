Шольц выступил за предоставление защиты отказывающимся от участия в СВО Шольц поддержал предоставление в ФРГ защиты отказывающимся от участия в СВО россиянам

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Необходимо предоставить защиту в Германии россиянам, отказывающимся от участия в специальной военной операции, заявил в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц. Вместе с тем он указал, что россияне должны будут пройти проверку безопасности.

Я за то, чтобы предложить этим людям защиту, — заявил канцлер.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею выдачи виз гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации. Он заявил о готовности провести консультации с коллегами по ЕС по вопросу реализации этой инициативы.

Также стало известно, что Еврокомиссия начала обсуждение с лидерами стран сообщества возможность выдачи виз россиянам, избегающим мобилизации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объяснила данный шаг гуманитарными соображениями.

За предоставление убежища гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, также выступили ряд немецких политиков. Так, глава Минюста ФРГ Марко Бушманн заявил, что люди, выступающие против действий президента России Владимира Путина и «предпочитающие либеральную демократию», будут тепло встречены в стране.