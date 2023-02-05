Шольц: сценарии «ужасов» суровой зимы в Германии не оправдались

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Олаф Шольц

Сценарии об «ужасах» суровой зимы в Германии и о холоде в квартирах не оправдались, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с журналистами. По его словам, правительство ФРГ выделит €300 млрд для поддержки граждан и предприятий в условиях высоких цен на газ и электричество. Кроме того, страна заключает новые контракты на поставку топлива на фоне прекращения поставок из России, передает Bild.

Я помню несколько сценариев «ужасов», которые можно было прочитать: суровая зима с массовыми протестами, холод дома и замерзающие люди в Германии, экономический кризис невообразимых масштабов. Хорошая новость в том, что всего этого не произошло, — заметил Шольц.

Канцлер также рассказал о новых терминалах для регазификации СПГ на побережье Северной Германии. Он отметил, что ФРГ после прекращения поставок из РФ заключает новые соглашения. Поставки прекратились в прошлом сентябре в связи с неисправностью единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток».

Ранее Шольц заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Немецкий лидер отметил, что при общении с российским президентом «четко прослеживаются разные точки зрения на ситуацию на Украине».

В Германии жители страны раскритиковали администрацию Шольца за втягивание ФРГ в конфликт с Россией, согласившись отправить немецкие танки на Украину.