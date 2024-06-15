Шольц рассказал о возможности новых контактов с Путиным Шольц подтвердил, что не исключает вероятность новых контактов с Путиным

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Шольца, он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта, однако для полноценных разговоров двух лидеров необходим предмет обсуждения.

Такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено, - добавил Шольц.

Ранее канцлер заявил, что страны «Большой семерки» не обсуждали предложенную Владимиром Путиным инициативу по урегулированию конфликта на Украине, так как считают ее несерьезной, сообщает ZDF. По словам Шольца, предложения российского лидера скорее направлены на отвлечение внимания от предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина представляет собой «ультимативное послание» и не отличается от предыдущих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что инициатива не содержит «мирного предложения». Подоляк считает, что руководство России не способно адекватно оценивать реалии.