Шольц рассказал, как долго мог говорить с Путиным по телефону Шольц телефонный разговор с Путиным мог длиться до полутора часов

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл ряд деталей телефонных разговоров, которые он вел с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит газета Rheinische Post, порой их беседы длились до полутора часов.

Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом, — признался Шольц.

Он добавил, что стороны всегда сохраняли вежливый тон.

Мы обращаемся на вы, — уточнил канцлер.

Шольц ранее заявлял, что двусторонние контакты с Россией необходимы, а в Берлине надеются на их продолжении. Что касается разговоров по украинской тематике, то в них выявлялись «серьезные различия во мнениях», сказал он. При этом в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.

Ранее Олаф Шольц заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина показывает, что никто не может быть выше закона. МУС он назвал подходящим органом для расследования военных преступлений.