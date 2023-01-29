Шольц рассказал об обязанностях канцлера по конфликту на Украине Шольц пообещал, что НАТО не вступит в конфликт на Украине

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Военно-политический блок НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине. В интервью газете Tagesspigel немецкий политик отметил, что недопущение эскалации вооруженного столкновения между Россией и военно-политическим блоком входит в его прямые должностные обязанности.

Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет. Этого не будет. Немецкий канцлер, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все возможное, чтобы война России против Украины не превратилась в войну в войну между Россией и НАТО, — заявил Шольц.

По словам немецкого канцлера, позиции по недопущению эскалации конфликта на Украине придерживаются все члены правительства ФРГ.

Министр иностранных дел [Анналена Бербок] тоже так считает, — отметил Шольц.

Таким образом Шольц прокомментировал недавнюю фразу Бербок о том, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».

Кроме того, Шольц раскритиковал постоянно появляющиеся требования поставок нового оружия для ВСУ, при этом он не стал пояснять, от кого они исходят. Вдобавок канцлер отверг идею отправки истребителей для украинской армии.

Как только принимается одно решение, то в Германии начинаются все новые дебаты. Когда так происходит, это выглядит несерьезно и подрывает доверие граждан к государственным решениям, — сказал Шольц.

Ранее стало известно, что Бербок подверглась критике со стороны Христианско-социального союза и оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» из-за своего выступления на заседании ПАСЕ. Генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер заявил, что Бербок представляет огромную угрозу безопасности для Германии.