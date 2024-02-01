Шольц обвинил ЕС в недостаточной поддержке Украины

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Олаф Шольц

Многие страны Евросоюза недостаточно делают для поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, Германия не может справиться с военной помощью Киеву в одиночку. Также канцлер приветствовал решение о выделении Украине €50 млрд, отметив, что это является «хорошим сигналом для США».

Во многих столицах приходится задаваться вопросом: «Действительно ли мы делаем достаточно?» И ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным, — сказал Шольц.

В четверг, 1 февраля, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».

На решение могла повлиять позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который долгое время блокировал его. Однако, как сообщалось до этого, лидеры стран ЕС «кнутом» уговорили его согласиться на передачу Украине €50 млрд. Как отмечается, участники саммита понимали, что Орбан был намерен что-то выторговать для Будапешта, однако вместо «пряников» он получил «жесткие переговоры».