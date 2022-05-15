Шольц не стал обижаться на назвавшего его «ливерной колбасой» посла Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото IMAGO/RUEDIGER WOELK/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла Андрея Мельника, который назвал его обиженной ливерной колбасой из-за нежелания ехать в Киев. Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ.

Вам не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции, — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Киеву сильную поддержку, в том числе с помощью принятия более жёстких санкций. Основным ориентиром политики Германии канцлер назвал «провал спецоперации», которую Россия развернула на Украине.

Ранее он объяснил решение не ехать на Украину тем, что украинский президент Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. За это Мельник назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой». При этом украинский посол отказался извиняться перед Шольцем, отметив, что оскорбление вполне обоснованно и вызвано неправильной политикой Берлина в отношении Украины.