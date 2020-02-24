https://static.news.ru/photo/f6177438-5711-11ea-95ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество умерших от коронавируса в Италии возросло до шести. Ранее сообщалось о пяти жертвах эпидемии.

Все скончавшиеся в результате заболевания — пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем. Последняя на данный момент жертва — 84-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. Она умерла в одной из больниц в Брешии (область Ломбардия), сообщает агентство ANSA.

В общей сложности в Италии выявлено более 220 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось пока только одному инфицированному.

Ранее NEWS.ru писал, что жители страны на фоне распространения заболевания скупают продукты в супермаркетах и запасаются защитными масками.