Количество умерших от коронавируса в Италии возросло до шести. Ранее сообщалось о пяти жертвах эпидемии.
Все скончавшиеся в результате заболевания — пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем. Последняя на данный момент жертва — 84-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. Она умерла в одной из больниц в Брешии (область Ломбардия),
В общей сложности в Италии выявлено более 220 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось пока только одному инфицированному.
Ранее NEWS.ru писал, что жители страны на фоне распространения заболевания скупают продукты в супермаркетах и запасаются защитными масками.
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