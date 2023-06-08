Четверо детей ранены в результате нападения мужчины с ножом во Франции BFMTV: шесть человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом во Франции

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо детей и двое взрослых были ранены при нападении мужчины с ножом недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя во Франции, передает телеканал BFMTV. Один ребенок госпитализирован в критическом состоянии.

По данным BFMTV, нападавший был задержан полицией.

В конце мая в Парагвае ученик одной из школ города Колония Индепенденсия убил директора учебного заведения, поскольку захотел оставить учебу. ЧП произошло прямо в классе.

Изначально подросток намеревался напасть на одноклассницу, но она вышла за тетрадями. Когда директор сказала ученикам сдавать выполненную работу, злоумышленник напал на женщину, нанес ей четыре удара ножом, после чего сбежал. Однако вскоре его удалось поймать.

Он рассказал на допросе в полицейском участке, что не хотел учиться и просил родителей разрешить ему устроиться на работу, но те были против. Также у подростка были проблемы в общении с одноклассниками.

Ранее сообщалось, что 16-летний ученик средней школы Сен-Тома-д’Аквин во французском департаменте Атлантические Пиренеи ударил ножом в грудь 50-летнюю учительницу испанского языка, в результате чего та скончалась. Школьник страдал психическими расстройствами.