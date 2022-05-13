Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Словении

Фото shutterstock.com

В Словении шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе Melamin. В результате инцидента серьёзно пострадало само предприятие и получили повреждения окрестные дома, сообщает Словенское агентство печати (STA).

Взрыв произошёл 12 мая. Предполагается, что причиной его могла стать ошибка работников, допущенная во время перекачки одного из видов сырья в зону хранения. Взрывной волной были выбиты стёкла в расположенных поблизости домах, на заводе вспыхнул пожар, который к настоящему времени уже потушен.

Тела пятерых погибших найдены на месте происшествия. Ещё один человек скончался от полученных ранений в Университетском клиническом центре Любляны.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе пострадали 20 человек. Двое из них с сильными ожогами были доставлены в клинический центр. Местным жителям, чьи дома расположены в радиусе полукилометра от завода, рекомендовано не открывать двери и окна.