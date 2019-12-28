https://static.news.ru/photo/216ad13e-2a35-11ea-8a57-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Шарий Фото: Анатолий Шарий/facebook.com

Украинский блогер Анатолий Шарий признался, что со временем начал понимать жителей Донбасса, которые не захотели оставаться частью Украины.

Хочу извиниться перед мирными людьми на неподконтрольной, которые заявляли мне «пусть даже голодными, но не в этом беспределе», за моё агрессивное непонимание этих утверждений, — написал он на своей странице в Facebook .

Таким образом он отреагировал на решение киевского суда не арестовывать националиста Виталия Регора, напавшего на журналиста Дмитрия Кучера.

По его словам, подозреваемый вёл себя в суде спокойно и даже улыбался. А судья закрыл глаза на то, что националист в 2016 году напал с ножом на иранца.

Ранее Шарий провёл собственное расследование, в ходе которого выяснил, что информация об учёной степени премьера Алексея Гончарука не соответствует действительности. В свою очередь политик заявил, что получил степень благодаря диплому негосударственного образца, из-за чего информация о нём не может быть отражена на официальных сайтах госучреждений, писал NEWS.ru.