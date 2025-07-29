«Шаг отчаяния»: военэксперт о новом законе Зеленского про службу в ВСУ Военэксперт Кнутов: призыв пенсионеров говорит об острой нехватке солдат в ВСУ

Призыв на службу в ВСУ пенсионеров говорит об острой нехватке солдат на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, обычно мужчин старше 60 лет отправляют на службу в тылу или дают должность водителя, а не посылают в бой.

Что касается того, где можно использовать военных [старше 60 лет], то, конечно, это сложно. Некоторые в таком возрасте имеют достаточно хорошие физические данные и более-менее крепкое здоровье, которое позволяет им выполнять боевые задачи, но таких людей, как правило, не так много. Обычно их отправляют в подразделения обеспечения для организации несения охраны в тылу или назначают водителями. Но, на мой взгляд, это шаг отчаяния, который говорит о том, что у Киева серьезные проблемы с нехваткой личного состава на передовой, — сказал Кнутов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку. В Верховной раде закон приняли 16 июля, за него выступили 306 парламентариев.