Республика Сербская заявила, что не введёт санкции против России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не может ввести санкции против России, несмотря на давление ЕС и США. Об этом политик сообщил на конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Баня-Луке, пишет ТАСС.

Мы должны соблюдать интересы народа, и у нас (Республики Сербской. — NEWS.ru) нет возможности быть частью пакета санкций против Российской Федерации, несмотря на ожидания, которые исходят отчасти из Европейского союза, а больше всего от США, — сообщил Додик.

Речь идёт о шестом пакете санкции Совета ЕС против России. Санкции включают эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Также в него входит отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

В шестом пакете санкций говорится о приостановке вещания телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В этот же пакет входит запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов.

Ранее китайские аналитики заявили, что российскому президенту Владимиру Путину, чтобы справиться с политическим давлением США, стоит укреплять торгово-экономические отношения и военное сотрудничество с Китаем. Мощи Вашингтона не хватит, чтобы воевать с двумя влиятельными странами одновременно.