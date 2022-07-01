Путину подсказали лучший способ, как справиться с давлением США

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Чтобы справиться с политическим давлением США, президенту России Владимиру Путину стоит укреплять торгово-экономические отношения и военное сотрудничество с Китаем, считают китайские аналитики. Как сообщает «ПолитРоссия», мощи Вашингтона не хватит, чтобы воевать с двумя влиятельными странами одновременно.

Лучший способ сделать это (справиться с агрессией США. — NEWS.ru) — укрепить военное сотрудничество и обмены с Китаем. Пока Китай и Россия поддерживают хорошие отношения, Соединенные Штаты не смогут нанести какой-либо существенный удар ни по одной из этих стран, — заверили китайские аналитики.

Обозреватели считают, что Китай и Россия на данный момент являются самыми серьезными «врагами» Штатов. Несмотря на многочисленные санкции, Москва и ее партнеры не так сильно пострадали от ограничений Запада после начала спецоперации на Украине. По мнению экспертов, США, Китай и Россия являются равнозначными великими державами, именно эти государства должны внести стабильность в мировую ситуацию. Однако Вашингтон в последнее время не отличается «разумным поведением», резюмировали китайские аналитики.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в Китае чрезвычайно обеспокоены последствиями новой стратегической концепции НАТО. Некоторые лидеры Альянса назвали ряд стран угрозой, хотя сама НАТО по миру создает проблемы, отметил он на заседании СБ ООН.