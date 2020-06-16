Сенатор Косачев призвал страны Евросоюза бороться за «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/a6faced6-7477-11e9-b875-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал заинтересованные в постройке газопровода «Северный поток — 2» государства Евросоюза защитить проект от нападок Соединённых Штатов.

Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас всё обязательно получится, — цитирует Косачева ТАСС.

Сенатор предложил руководителям европейских государства «развести в собственном сознании экономику и политику» и начать действовать исходя из национальных интересов. При этом Косачев допустил, что Европейский союз может присоединиться к американским санкциям — спрогнозировать развитие ситуации сложно, отметил он.

Как писал NEWS.ru, российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» готов на 93%. Его строительство должно было завершиться в первой половине 2020 года, но американские санкции в декабре заставили европейских подрядчиков выйти из проекта. «Газпрому» пришлось перебросить на Балтийское море судно-трубоукладчик с Тихого океана, летом оно прибыло к месту работ.

В июне США анонсировали новый пакет санкций против страховых и других компаний, косвенно связанных с «Северным потоком — 2». Несколько крупных чиновников и политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа, посчитали действия США посягательством на суверенитет страны.