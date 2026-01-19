Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья Семилетний украинец случайно застрелил соседскую девочку во время игры с ружьем

Семилетний мальчик случайно застрелил шестилетнюю соседскую девочку из охотничьего ружья своего отца в селе Старое под Киевом, сообщает украинское издание «Страна.ua». Игра детей закончилась трагедией из-за того, что оружие хранилось в доступном месте в заряженном состоянии.

Суд приговорил отца мальчика к пяти годам лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. Сам инцидент произошел еще в августе прошлого года, однако подробности стали известны лишь сейчас.

Ранее в Вене задержали молодого человека, являющегося сыном посла Украины в Болгарии, по подозрению в причастности к гибели сына харьковского чиновника. Информация об этом убийстве появилась в украинских средствах массовой информации 19 декабря. Сама посол призвала к объективному расследованию и попросила не позволять эмоциям влиять на оценку ситуации.

Кроме того, жительница поселка Ставки в Донецкой Народной Республике, вынужденно покинувшая свой дом, сообщила, что украинские военнослужащие угрожали ей расправой за разговор на русском языке. По ее словам, один из солдат, также говоривший по-русски, спросил сослуживца, не застрелит ли он и его, после чего угрозы в ее адрес прекратились.