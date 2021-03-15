Семь случаев угандийского штамма коронавируса выявили в Латвии

https://static.news.ru/photo/daff1f2c-85a8-11eb-9209-96000091f725_660.jpg Фото: Edijs Palens/Global Look Press

Мутацию COVID-19 A.23.1, которую называют штаммом из Уганды, впервые обнаружили в Латвии. По словам председателя Латвийского центра исследований биомедицины Яниса Кловиньша, зафиксировано уже семь случаев заражения этой разновидностью вируса, причём все — в городе Лиепая.

Уже наблюдается прирост этого подвида. Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса, — цитирует РИА Новости Кловиньша.

Он подчеркнул, что прирост случаев «заставляет думать, что этот подвид может быть более заразным».

В Латвии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, новый вариант коронавирусной инфекции обнаружен на Филиппинах. Новый штамм получил наименование Р.3, в настоящее время сообщается о 98 случаях заболевания им граждан страны. Бразильский вариант — Р.1 — обнаружен в островном государстве впервые. Вирус завёз филиппинец, приехавший из Бразилии.

Также там нашли бразильский штамм COVID-19. По информации национального Минздрава, оба штамма имеют одно происхождение. Пока неясно, является ли вновь обнаруженный вирус более заразным или же снижающим эффективность вакцин. Подчёркивается, что беспокоиться пока не о чем, так как нет достаточных данных, чтобы утверждать, что новый штамм может иметь серьёзные последствия.