СБУ сообщила о предотвращении покушения на глав Минобороны и разведки

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении покушения на главу Минобороны Алексея Резникова и руководителя разведки республики (ГУР) Кирилла Буданова, говорится в Telegram-канале ведомства. По данным СБУ, планировалась серия заказных убийств.

Служба безопасности предотвратила серии заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа, — говорится в сообщении.

В спецслужбе Украины утверждают, что покушение готовила «диверсионно-разведывательная группа» Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Якобы планировалось ликвидировать помимо глав Минобороны и разведки «известного украинского активиста».

СБУ также указало, что в состав группы вошел житель Луганска, ранее воевавший на стороне Луганской Народной Республики (ЛНР). По данным спецслужб, ему было поручено найти непосредственного исполнителя. Луганчанин, по версии СБУ, встретился с жителем Киева.

После этого в Ковеле сотрудниками службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО «А» оба подозреваемых были задержаны, следует из отчет спецслужб. Их подозревают в государственной измене.

Ранее на Украине бывшего телеведущего Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Основанием для этого послужили распространяемые им в соцсетях «прокремлевские нарративы».