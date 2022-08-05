На Украине заподозрили в госизмене Кота Киев заподозрил в госизмене бывшего телеведущего Юрия Кота

Фото: Юрий Кот/vk.com

Юрий Кот

На Украине бывшего телеведущего Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Основанием для этого послужили распространяемые им в соцсетях «прокремлевские нарративы», сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на СБУ.

В ведомстве заявили, что Кот, поддерживая политику России, «дискредитирует украинцев, распространяет кремлевскую пропаганду, а также искажает исторические и политические факты». Согласно украинскому законодательству, экс-ведущему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кот работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер». В 2013-2014 годах поддерживал «антимайдан», после переехал в Россию.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали блогера Дмитрия Городецкого, выступавшего в защиту русского языка. В одном из своих видео он возмутился тем, что русский называют «языком оккупантов». Блогер напомнил, что половина Украины является русскоязычной. После публикации ролика Городецкого выдали украинским силовикам, которые отправили его в «фильтрационный лагерь» — учреждение для временного заключения лиц, «проживавших на территории ведения военных действий, и проверки их принадлежности к враждебным силам».