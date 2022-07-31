СБУ отправила в «фильтрационный лагерь» защищавшего русский язык блогера

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Служба безопасности Украины отправила в «фильтрационный лагерь» блогера Дмитрия Городецкого. Его задержали во Львове после публикации видео в защиту русского языка, сообщается Telegram-канале издания «Страна.ua».

После начала российской спецоперации блогер, проживавший в Харькове, переехал во Львов. Некоторое время назад он опубликовал видео, в котором возмутился обилием на улицах и в заведениях города объявлений о том, что здесь не говорят на «языке оккупантов». Городецкий призвал вспомнить о том, что половина Украины является русскоязычной.

Ролик вызвал негодование у президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он обвинил блогера в «зраде» и пообещал вознаграждение в размере 10 тысяч гривен тому, кто назовет ему адрес блогера. В итоге Городецкого выдали украинским силовикам, которые поместили его в «фильтрационный лагерь».

Фильтрационными лагерями называют учреждения для временного заключения лиц, «проживавших на территории ведения военных действий, и проверки их принадлежности к враждебным силам».

Ранее сообщалось, что во Львове перестанут вести занятия в школах на русском языке. До настоящего времени преподавание на русском языке велось в трех местных школах в третьих и четвертых классах. С нового учебного года обучение будет только на украинском.

Политолог Татьяна Монтян предупредила, что «насильственная украинизация» может иметь опасные последствия для киевского режима последствиям. Она напомнила, что в 2014 году протесты в Крыму и Донбассе начались именно с недовольства местными жителями запретом говорить на родном языке.