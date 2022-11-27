СБУ проводит обыски в храме Рождества Христова в Ивано-Франковске

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины проводит проверку в храме Рождества Христова Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Ивано-Франковске, передает УНИАН. В сообщении СБУ указано, что основная цель обысков — «противодействие подрывной и диверсионной деятельности российских спецслужб».

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для: проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»; недопущения использования помещений УПЦ для укрытия граждан России, хранения запрещенных предметов и так далее; обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов, — приводит агентство слова представителей управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее депутат украинского парламента Ирина Фриз сообщила, что в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций.

Перед этим сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия прошли, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.