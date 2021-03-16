СБУ провела обыски в ведомствах, подготовивших «Харьковские соглашения»

https://static.news.ru/photo/53a20466-866d-11eb-86eb-96000091f725_660.jpg Фото: Служба безпеки України/facebook.com

Служба безопасности Украины обыскала здания органов власти, которые участвовали в подготовке и ратификации «Харьковских соглашений» с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений», — отмечается в сообщении СБУ.

Обыски прошли в Верховной раде и её комитетах, а также в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИД и правительстве.

«Харьковские соглашения» были заключены в 2010 году и касались размещения Черноморского флота РФ в тогда ещё украинском Крыму. Как утверждают в СБУ, во время обысков были обнаружены документы, говорящие о том, что тогдашнее руководство страны осознавало их последствия.

Ранее в МИД РФ призвали Киев уважать выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также назвала нелегитимными любые усилия Украины, направленные на возвращение полуострова, сообщал NEWS.ru.