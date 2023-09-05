СБУ обвинила бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании СВО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Михаил Фридман

Служба безопасности Украины предъявила обвинения предпринимателю, бывшему совладельцу Сенс-Банка Михаилу Фридману, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей ведомства. По версии следствия, Фридман финансировал проведение специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Его обвиняют во вложении около 2 млрд рублей в российские военные предприятия. Среди них указываются Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод имени Яламова.

СБУ также обвиняет Фридмана в организации сбора материально-технической помощи для нужд Вооруженных сил России. Кроме того, в ведомстве утверждают, что страховые компании предпринимателя взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских солдат. Бизнесмену предъявлены обвинения по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование деятельности, направленной на насильственное изменение или свержение конституционного строя). Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Михаила Фридмана 18 августа 2023 года. Следователи отмечали, что бизнесмен якобы выводил активы Сенс-Банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнской кредитной организации. Однако позднее ему предъявили новые обвинения.