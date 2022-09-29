Сатановский намекнул на авторов диверсий на «Северных потоках» Политолог Сатановский намекнул на участие США в диверсиях на «Северных потоках»

Фото: Командование обороны Дании/РИА Новости

Место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2»

Авторами диверсий «Северных потоках» являются «пришельцы из космоса», либо «неизвестная нам пока сверхдержава, очень сильно напоминающая Соединенные Штаты», заявил политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале, намекнув на участие Вашингтона во взрывах. По словам специалиста, при необходимости можно было перекрыть поставки газа из РФ поворотом вентиля, но мировое сообщество выбрало другой путь, пишет «ПолитЭксперт».

Когда русские Запорожскую АЭС заняли, они ее обстреливать начали и теракты на ней против самих себя пытались совершать. Газ, поставляемый ими в Германию, могли при нужде перекрыть одним поворотом вентиля, но решили весь трубопровод ухайдакать.<...> Одно слово: мазохисты, — констатировал Сатановский.

Политолог отметил, что мир обвиняет Россию в подрыве своих же трубопроводов, что нелогично. Теперь, кроме сжиженного американского или НОВАТЭКовского газа в северную Европу поставки возможны только из Норвегии и Великобритании.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».