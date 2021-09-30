Саркози признали виновным в превышении расходов на президентскую кампанию

Суд Парижа признал виновным экс-президента Франции Николя Саркози в незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Политика приговорили к году тюрьмы. Отбывать наказание Саркози будет дома под электронным наблюдением. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Саркози не явился на оглашение приговора. Экс-главу государства в суде представлял его адвокат Тьерри Эрзог

По данным следствия, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством Bygmalion встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. На неё было потрачено более €42 млн вместо допустимых по закону €22 млн. В рамках данного дела обвинения были предъявлены 14 лицам, в том числе Саркози. Бывший французский лидер отрицал свою вину.

Ранее парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушке. Он получил три года, два из которых — условный срок. Саркози неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес необоснованны. По его словам, он никогда не пользовался своим положением и не причастен к коррупционным действиям.