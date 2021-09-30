Саркози признали виновным в превышении расходов на президентскую кампанию

Суд Парижа признал виновным экс-президента Франции Николя Саркози в незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Политика приговорили к году тюрьмы. Отбывать наказание Саркози будет дома под электронным наблюдением. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Саркози не явился на оглашение приговора. Экс-главу государства в суде представлял его адвокат Тьерри Эрзог
По данным следствия, избирательный штаб политика
Ранее парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушке. Он получил три года, два из которых — условный срок. Саркози неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес необоснованны. По его словам, он никогда не пользовался своим положением и не причастен к коррупционным действиям.