«Санкционный фронт рушится»: Киев признал, что Россия достигла своей цели Советник Зеленского Роднянский признал, что Россия достигла цели по снятию блокады Калининграда

Россия достигла цели по снятию ограничений на транзит грузов в Калининград, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский. В интервью газете Die Welt политик подчеркнул, что «санкционный фронт» Запада рушится, в то время как Москва продолжает наращивать давление на Евросоюз. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что рекомендации Еврокомиссии сняли значительный объем ограничений по транзиту грузов в регион.

Ситуация с транзитом в Калининграде товаров, попавших под европейские санкции, показывает, что санкционный фронт рушится. Здесь очевидно, Россия достигла своей цели, продолжая давление на ЕС, — заявил Роднянский.

Политик также описал действия властей Германии, настаивающих на возвращение турбины Siemens для «Северного потока», прямо противоположными тому, чего хочет добиться Киев по отношению к РФ. Ранее стало известно, что Оттава приняла решение передать Берлину задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток».

13 июля Еврокомиссия опубликовала инструкцию для членов ЕС по транзиту товаров из России. Согласно ей, доставка грузов, попавших под санкции, в Калининградскую область возможна через территорию Литвы по железной дороге. В то же время для этого запрещается использовать автобаны. При этом Евросоюз и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены «блокады» Калининграда.