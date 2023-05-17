Самолет Бербок сломался второй раз за три дня Spiegel: самолет Бербок сломался второй раз за три дня

Фото: Carsten Koall/dpa/ТАСС

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз за три дня вынуждена вносить правки в свой график из-за неисправности в правительственном самолете, пишет немецкое издание Der Spiegel. С 15 мая глава МИД ФРГ находится в трехдневном турне по странам Персидского залива.

Первый раз самолет дай сбой в ходе первой поездки немецкого министра в город Джидда Саудовской Аравии. Перед вылетом Бербок заменили борт, из-за чего ее визит был отложен на два часа.

17 мая поломка произошла в Катаре, вылет немецкого дипломата задержался не менее чем на два часа. Бербок и ее катарский коллега Мохаммед бин Абдуррахман Аль Тани подписали декларацию о намерениях в отношении нового «стратегического диалога» между их двумя странами.

Ранее делегация Пакистана во главе с премьер-министром не смогла вернуться на родину после участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США из-за неисправности самолета. Поломка была обнаружена, когда воздушное судно находилось примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Кеннеди.