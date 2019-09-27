Делегация Пакистана во главе с премьер-министром Имраном Ханом не смогла вернуться на родину после участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США из-за неисправности самолёта.
Поломка была обнаружена, когда воздушное судно находилось примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Кеннеди.
По данным телеканала
Ранее News.ru писал, что власти Пакистана закрыли воздушное пространство страны для самолёта президента Индии. Причиной тому стала политика Нью-Дели.