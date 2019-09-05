https://static.news.ru/photo/64b453d0-d034-11e9-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

В Великобритании на свободу выходит самая известная педофилка страны Ванесса Джордж. Родителей детей, пострадавших от действий преступницы, будут оповещать о её передвижениях.

По информации Daily Mail , власти сообщили, что 49-летняя осуждённая больше не представляет опасности для окружающих. Однако ей запретили приближаться к жертвам и посещать некоторые города Великобритании.

Ванесса Джордж была осуждена в 2009 году. Её признали виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над ними и распространяла эти фотографии. Своих жертв она находила в детсадах, в которых работала.

Как ранее писал News.ru, суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Братска, который изнасиловал и убил девятилетнюю девочку.