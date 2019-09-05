В Великобритании на свободу выходит самая известная педофилка страны Ванесса Джордж. Родителей детей, пострадавших от действий преступницы, будут оповещать о её передвижениях.
По информации
Ванесса Джордж была осуждена в 2009 году. Её признали виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над ними и распространяла эти фотографии. Своих жертв она находила в детсадах, в которых работала.
Как ранее писал News.ru, суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Братска, который изнасиловал и убил девятилетнюю девочку.