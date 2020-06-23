Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

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Украина может столкнуться с голодом, потому что страна стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы. Такое мнение высказал глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод, — отметил политик в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону для его YouTube-шоу.

После этого экс-президент Грузии заявил, что Украину ждут тяжёлые времена, поэтому всем необходимо сплотиться и работать. Однако через несколько минут он передумал, сказав, что ситуацию можно «исправить за 100 дней».

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик, который на данный момент занимает пост главы исполнительного комитета реформ на Украине, сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее балканским сценарием. Он отметил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.

Как ранее писал NEWS.ru, Саакашвили провёл заседание с наблюдательным советом и правлением предприятия «Украинская железная дорога». Оказалось, что в компании нет действующего руководителя, который решил бы все проблемы.