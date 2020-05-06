Саакашвили назначат руководителем исполкома Нацсовета реформ Украины

https://static.news.ru/photo/d534426e-8f83-11ea-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что станет главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Точную дату назначения он не назвал.

По данным прессы, возглавить исполком политик может уже 6 мая.

Главой исполнительного комитета, а не секретарём, — уточнил Саакашвили в беседе с DW.

Последнее заседание Нацсовета реформ, созданного в 2014 году по указу занимавшего в тот момент пост президента Украины Петра Порошенко, прошло в начале марта 2018 года.

Ранее сам Саакашвили заявил, что не является «искателем должностей». Политик подчеркнул, что у него аллергия на кабинеты, писал NEWS.ru.