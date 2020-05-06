Саакашвили назначат руководителем исполкома Нацсовета реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что станет главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Точную дату назначения он не назвал.
По данным прессы, возглавить исполком политик может уже 6 мая.
Главой исполнительного комитета, а не секретарём, — уточнил Саакашвили в беседе с DW.
Последнее заседание Нацсовета реформ, созданного в 2014 году по указу занимавшего в тот момент пост президента Украины Петра Порошенко, прошло в начале марта 2018 года.
Ранее сам Саакашвили заявил, что не является «искателем должностей». Политик подчеркнул, что у него аллергия на кабинеты, писал NEWS.ru.