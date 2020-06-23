Саакашвили: «К концу лета Украина останется без железной дороги»

https://static.news.ru/photo/94c4228e-b54f-11ea-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина может остаться без железной дороги, если власти не возьмут под контроль этот вопрос. С таким заявлением выступил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

23 июня он провёл заседание с наблюдательным советом и правлением предприятия «Украинская железная дорога». Оказалось, что в компании нет действующего руководителя, который решил бы все проблемы.

Если ситуация, которая полностью пущена на самотёк, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги, — написал политик в Facebook.

Экс-президент Грузии отметил, что Верховный суд признал предприятие наследником всех долгов, которые накопились на оккупированных территориях. По его словам, это решение устраивает только сепаратистов, потому что бюджет страны будет разорён. Он пообещал представить несколько мер, которые помогут разрешить эту ситуацию, пишет «Экспресс газета».

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик, который на данный момент занимает пост главы исполнительного комитета реформ на Украине, сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее балканским сценарием. Он отметил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Грузии назвал своё назначение неординарным шагом Зеленского. Он заявил, что готов оказать президенту максимальную помощь в «вытаскивании страны из болота».