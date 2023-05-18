РВ: промышленный объект в Одесской области попал под ракетный удар

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Одесской области промышленный объект поражен ракетным ударом, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, в результате мощного взрыва снесены бетонные плиты и сломан стальной каркас здания. Местные власти информацию не комментировали.

По информации канала, в промышленных зонах Вооруженные силы Украины часто прячут военную технику и боеприпасы.

Накануне, 17 мая, в Одессе прозвучало не менее пяти сильных взрывов. В 21:51 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Telegram-канал SHOT сообщал, что, предположительно, в результате ударов были поражены склады с оружием.

По информации Telegram-канала Readovka, прилеты снарядов в Одессе пришлись по целям в Затоке, Котовском и Красноселках. В Затоке и Котовском располагаются склады с боеприпасами, а в Красноселках ранее базировался центр подготовки иностранных наемников, отмечает канал.