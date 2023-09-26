Румынские паромщики сняли на видео удары по портовой инфраструктуре Украины

Фото: t.me/dsns_telegram

Паромщики из Румынии сняли на видео удары, нанесенные по портовой инфраструктуре Украины, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. На кадрах видно мощный взрыв, который прогремел в Одесской области. После удара паромщики ускорили работу, чтобы быстрее отчалить от украинского берега. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали информацию о взрывах в районе Одессы.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что главными целями для барражирующих боеприпасов стали инфраструктурные объекты в порту Рени Одесской области, а также паромная переправа через Дунай. По его словам, в ночь на 26 сентября взрывы также прозвучали в других населенных пунктах, в том числе в Кривом Роге. В свою очередь украинские СМИ сообщают, что после ударов было принято решение ограничить движение поездов между Николаевым и Херсоном.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России также нанесли удар по украинскому военному аэродрому «Кульбакино», расположенному на востоке от Николаева. Местные власти и представители Минобороны РФ пока не подтвердили эти сведения. Предполагается, что аэродром использовался в качестве площадки для пуска британских ракет Storm Shadow.