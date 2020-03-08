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Исполняющий обязанности министра внутренних дел Румынии Марчел Вела рассказал о чрезвычайных мерах, принятых правительством страны для предотвращения распространения коронавируса. По его словам, с 9 марта страна закрывает всё воздушное сообщение с Италией.

Режим запрета на полёты продлится до 23 марта, передаёт «Интерфакс». Все граждане страны, которые вернутся домой из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана рейсами с пересадкой, будут помещены в карантин. Кроме того, они несут ответственность за заполнение деклараций.

Авиакомпании обязаны не допускать посадки граждан, прибывающих из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи, в Румынию с промежуточной посадкой. Граждане, которые въезжают в страну через пограничные пункты и неправильно декларируют государство, из которого они прибывают, будут обвинены в указании ложных данных с привлечением к ответственности согласно закону, — подчеркнул он.

Также на под карантином будут находиться люди, попавшие в Румынию через сухопутные границы.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.