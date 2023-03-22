Россиян и белорусов лишат права претендовать на гражданство Литвы

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Литовский сейм принял в первом чтении законопроект о запрете получения гражданства страны для россиян и белорусов, сообщает EADaily. Авторами инициативы стали министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Граждане России и Белоруссии также лишатся права покупать недвижимость в стране без вида на жительство.

Депутаты пояснили, что россияне и белорусы, которые уже живут в Литве с постоянным или временным видом на жительство смогут остаться в стране. При этом их заявления на литовское гражданство приниматься не будут.

Издание добавило, что среди россиян и белорусов не так много желающих стать литовскими гражданами. Согласно статистике сейма, в 2021 году гражданство Литвы получили 33 гражданина Белоруссии и 45 граждан России, а в 2022 году — лишь 16 белорусов и 29 россиян.

Государcтвенное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») ранее временно прекратило прием бандеролей и посылок в Россию. Почтовые отпрaвления в РФ ранее пересылались Литвой через cоседнюю Латвию.

До этого Литва упразднила должноcть атташе по таможенным вопросам при посольстве в Москве. В кабмине республики заявили, что Вильнюс не надеется на широкое сотрудничество c РФ в будущем. В связи с этим там сочли бессмысленным продление полномочий атташе.