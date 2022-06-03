Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в еще одной сфере МИД РФ: Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности. Причиной этому стала позиция, которую занял официальный Осло в отношении РФ. С таким сообщением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линией в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине, присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попытками оказать экономическое и политическое давление на нашу страну было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности, — сказала Захарова.

Мария Захарова отметила, что 31 мая состоялось заседание профильной комиссии. В итоге Норвегии объявили о том, что работа по некоторым двусторонним договоренностям пока замораживается.

29 апреля Норвегия закрыла грузовое сообщение с Россией: единственный контрольно-пропускной пункт Стурскуг на границе закрыт для проезда грузовиков из РФ, также запрещено заходить кораблям из РФ в норвежские порты.

Ранее стало известно, что Норвегия решила поставлять на Украину вооружение. Такие действия происходят под нажимом Белого дома, считает старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен. Она отметила: с одной стороны, Осло хочет поддержать Украину из личных побуждений, а с другой — просто вынужден поставлять оружие под давлением Вашингтона.