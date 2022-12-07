Россия приостановила выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Киева Россия прекращает оплату взносов в ПАЧЭС из-за поведения делегации Украины

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Россия прекращает оплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и рассмотрит возможность продолжения работы в организации, сообщает ТАСС. Исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева заявила, что это связано с поведением делегации Украины, которая пыталась добиться исключения России из организации, созданной ранее РФ вместе с Турцией.

Мы сегодня приостанавливаем оплату членских взносов, поскольку мы фактически не можем работать в организации, наши полномочия не подтвердили. Мы сегодня будем смотреть, какие механизмы работы возможны и возможны ли. Украинская делегация на заседании ассамблеи устроила настоящий цирк, пытаясь все проблемы возложить на Россию. Они хотели голосовать поименно за каждого депутата, в таких условиях Россия посчитала неприемлемым продолжать находиться на ассамблее, — заявила Тимофеева.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров уведомил о прекращении членства России в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) в письме, направленном в секретариат Совета в Стокгольме. Выход из состава международной организации стал ответом на «враждебные действия» других государств — членов объединения.