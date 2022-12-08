Россия и Турция ведут переговоры по вопросу заторов в проливах РИА: Москва и Анкара находятся в координации по вопросам заторов из танкеров в турецких проливах

Фото: Максим Захарченко/NEWS.ru

Россия и Турция активно обсуждают проблему заторов танкеров с нефтью в турецких проливах, необходимые решения будут приняты по мере надобности, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуаций. Он подчеркнул, что ситуация не является катастрофической, как это преподносится в СМИ.

Координация [с российской стороной] по этому поводу есть. Все необходимые меры принимаются и будут приняты при необходимости. Это все, что я сейчас могу сказать. В СМИ почему-то проблему представляют как катастрофическую, ничего такого нет, — сказал собеседник.

Ранее газета Financial Times написала, что пробка из нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после вступления в силу ограничения цен на нефть из России. Анкара потребовала нового подтверждения страховки. Автор материала пояснил, что Запад отказался страховать суда, которые перевозят российскую нефть в обход принятых мер.

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Потолок цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.