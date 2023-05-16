Постпред в ООН заявил, что РФ пока не размещала ядерное оружие в Белоруссии Постпред в ООН Рыбаков: Россия пока не разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

ОТРК «Искандер»

Практических мер по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии пока не произошло, заявил в ходе дебатов в ООН белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков. По его словам, решение в этой сфере будет принимать Минск, сообщает РИА Новости.

Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении. Во-вторых, это суверенное решение любого государства — защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается, — сказал Рыбаков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну при необходимости может быть ввезено стратегическое ядерное оружие, так как Минск будет обеспечивать суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом. Военным поручено немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.

Также Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».