Лукашенко допустил введение стратегического ядерного оружия в Белоруссию

Фото: kremlin

Владимир Путин, Александр Лукашенко

В Белоруссию при необходимости может быть введено стратегическое ядерное оружие, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту. Он уточнил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.

Надо будет — мы с Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое оружие, — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость, в том числе и ядерным арсеналом.

Ранее Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

До этого на Украине начался сбор подписей за размещение на территории страны ядерного оружия США. Автор инициативы также предложил главе государства рассмотреть вариант, при котором Украина станет государством с собственным ядерным вооружением.