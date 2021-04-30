Российского посла вызвали в МИД Швеции

https://static.news.ru/photo/969cb290-aa7e-11eb-9000-96000091f725_660.jpg Фото: Tage Olsin/wikimedia.org

Посол РФ вызван в МИД Швеции из-за санкций Москвы в отношении восьми чиновников ЕС. Об этом сообщило агентство France-Presse.

В агентстве сослались на заявление официального представителя МИД Швеции Матса Самуэльсона, который подверг критике санкции со стороны России.

В отличие от санкций ЕС российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы, — заявил дипломат.

Представитель шведского МИД уточнил, что российскому послу выразят протест на фоне мер, принятых Россией.

Вызов российского посла к шведским коллегам не стал неожиданностью. Ранее в этот день шведский МИД уже предупреждал о планах выразить протест против российских санкций в отношении ряда европейских чиновников.

30 апреля российский МИД опубликовал санкционный список из восьми человек, которым запрещён въезд в Россию. В него вошли европейские чиновники. Такое решение стало ответом на введение ограничительных мер против шести россиян, введённых 2 и 22 марта Советом ЕС. После этого в шведском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом. Утверждается, что российские ограничительные меры выражают политические мотивы.