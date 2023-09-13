Российского посла вызовут в МИД Румынии из-за обломков беспилотника

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

МИД Румынии

МИД Румынии вызовет российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина. Дипведомство планирует выразить протест из-за обнаружения обломков беспилотника, сообщила пресс-служба румынского министерства.

МИД вновь заявляет своей решительный протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.

МИД Украины распространил информацию о российских БПЛА, упавших в Румынии ночью 4 сентября во время атаки в районе порта Измаила. Кроме того, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.