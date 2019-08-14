https://static.news.ru/photo/1d1bb80c-bea4-11e9-ac17-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с сержантом после того, как она обвинила Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам сенатора, высказывание Меркель вполне ожидаемо, поскольку она не могла не поддержать позицию США, которую Вашингтон навязывает всем своим партнёрам п НАТО. Высказывание в ином ключе означало бы признание неправоты Штатов.

Так что заявление Меркель в данной ситуации — это позиция сержанта, который, стоя в строю, поглядывает на капитана. Что командует капитан, то и исполняет сержант, — цитирует сенатора RT .

Как ранее писал News.ru, Меркель заявила, что Москва дала повод для расторжения Договора. По словам канцлера, российская сторона доказуемо нарушила условия соглашения.