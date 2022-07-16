Посол России в Британии Келин жестко осадил журналиста Sky News Посол России в Британии Келин жестко осадил журналиста Sky News Мурнагана за провокационные вопросы

Фото: youtube.com

Российский посол в Великобритании Андрей Келин

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в резкой форме прервал журналиста Sky News Дермота Мурнагана, который пытался задавать дипломату провокационные вопросы о спецоперации на Украине. Видео интервью появилось на официальном сайте британского телеканала.

В ходе интервью Келина в очередной раз попросили дать комментарии по поводу обстановки на Украине. Российский дипломат сказал, что украинские военные наносят удары по объектам инфраструктуры. Его решил прервать журналист, который стал говорить, что российские военные якобы атакуют мирных жителей. В ответ Келин резко остановил репортера.

Не перебивайте меня. У нас был уговор. Если вы будете продолжать перебивать меня, я прекращу интервью, — предупредил он.

15 июля Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании после информации о смерти британского наемника Пола Ури, который ранее попал в плен в Донецкой Народной Республике. Ведомство вызвало посла, чтобы выразить свою глубокую обеспокоенность.