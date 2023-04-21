Российские силы пресекли попытку ВСУ контратаковать в районе Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Штурмовые отряды при поддержке ВДВ пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах в районе Артемовска, сообщает Минобороны России. Кроме того, в течение суток продолжались бои в западной части города, также поражены подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, — говорится в сообщении.

Всего на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки погибли около 430 украинских военных, уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две «Гвоздики», а также боевая машина РСЗО «Град».

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале, что российские силы продолжают атаковать и продвигаться в Артемовске.