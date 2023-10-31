Российская армия отбила атаку ВСУ в районе Вербового Рогов заявил, что ВС России отбили атаку ВСУ в районе Вербового

Вооруженные силы России отбили атаку украинской армии в районе села Вербовое на Ореховском направлении в зоне специальной военной операции, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, были уничтожены танк противника и 10 военнослужащих.

Рано утром была предпринята врагом попытка прорыва в районе Вербового, использовали порядка пяти единиц бронетехники для прикрытия и переброски личного состава. Данная атака была отражена, как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено, — сообщил Рогов.

Он также подчеркнул, что российские силы отбили попытки атак бойцов ВСУ в сторону населенных пунктов Нестерянка, Копани и Новопрокоповка. Рогов добавил, что под Вербовым были обнаружены позиции противника, по которым отработала российская артиллерия и РСЗО.

Ранее Рогов рассказал об успешной контратаке российской армии в Запорожской области. По его информации, в районе села Работино потери ВСУ составили 40 человек и 10 единиц техники. Помимо этого, ВС РФ отбили пять атак украинских военных на Времевском направлении. Там противник потерял около 130 бойцов.