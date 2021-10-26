Послы ФРГ и Франции предположили, что РФ будет поставлять водород по СП-2

Послы Германии и Франции в России Геза Андреас фон Гайр и Пьер Леви заявили, что через 30 лет Россия сможет поставлять по «Северному потоку — 2» водород, а Москва станет площадкой для «зелёного финансирования». Об этом они написали в статье «"Зелёное" будущее — хорошее будущее», приуроченной к конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26), материал опубликован в РБК.

Кузбасс из угольного месторождения превратился в регион науки и «зелёной» промышленности; «зелёный» водород течёт по трубам «Северного потока — 2», снабжающего Европу климатически нейтральной энергией, — говорится в статье.

Послы отметили, что в будущем Ульяновская и Астраханская области могут стать хабами возобновляемой энергии, а Сахалинская — одним из водородных хабов в Азии. Дипломаты предположили, что Россия, сотрудничая с Евросоюзом по вопросам защиты климата, станет ведущим туристическим направлением для путешественников со всего мира.

Андреас фон Гайр и Леви отметили важность заявления президента РФ Владимира Путина на Российской энергетической неделе о том, что страна придёт к климатической нейтральности не позже 2060 года. Главы дипмиссий прогнозируют укрепление диалога по климату между Россией и ЕС к первой половине 2022-го, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе.

Ранее посол Германии в России назвал условия введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Дипломат заявил, что для этого необходима чистая и легитимная сертификация. В частности, оператор проекта должен предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам и зарегистрироваться как независимый транспортный оператор.