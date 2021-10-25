Посол Германии в России назвал условия прокачки по «Северному потоку — 2»

Для принятия в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» его сертификация должна пройти чисто и легитимно, сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Он подтвердил, что с технической точки зрения газопровод достроен и готов к принятию в эксплуатацию, пишет ТАСС.

Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта необходимо предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам и получить регистрацию как независимый транспортный оператор. Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект соответствующего решения до 8 января 2022 года. Если коммерческая прокачка газа начнётся до получения регистрации, на оператора будет наложен штраф.

Сертификация должна быть осуществлена легитимно и чисто, когда процедура будет пройдена, тогда можно будет говорить о приёме «Северного потока — 2» в эксплуатацию, — сказал Гайр в ответ на вопрос, когда регулятор Германии разрешит поставки по газопроводу.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он отметил, что ФРГ продолжит поддерживать санкционную политику ЕС по отношению к России, однако выступает за запуск газопровода, так как он поможет государству перейти к «климатической нейтральности».